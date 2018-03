Confiança do consumidor cresce 0,6% em janeiro O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 0,6% em janeiro ante dezembro, segundo informou nesta quinta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo do registrado em dezembro ante novembro, quando o indicador registrou alta de 2,2%. Em janeiro do ano passado, o ICC subiu 6,7%. Em comunicado, a FGV esclarece que "houve piora nas avaliações a respeito da situação presente e melhora das expectativas em relação aos próximos meses". O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual, que caiu 0,7% em janeiro, ante alta de 3,3% em dezembro; e o Índice de Expectativas, que teve elevação de 1,5% em janeiro, ante aumento de 1,5% em dezembro. De acordo com a FGV, entre os quesitos relacionados ao presente, a proporção de consumidores que avaliam a situação econômica de sua cidade como boa diminuiu de 10,7% para 10,6%; a dos que a consideram ruim elevou-se de 42,6% para 43,2%. Por sua vez, nas perguntas relacionadas ao futuro, subiu de 32,7% para 34,8% a parcela de informantes que prevêem melhora na situação econômica local, de dezembro para janeiro. No mesmo período, caiu de 10,6% para 8,5% a parcela dos entrevistados que prevêem piora. "Entre os quesitos integrantes do índice, este foi o que mais contribuiu para a elevação do ICC neste mês", acrescentou a FGV, no comunicado. O levantamento abrange amostra de dois mil domicílios, em sete capitais, com entrevistas entre os dias 2 a 22 de janeiro. Bens duráveis A intenção de compra de bens duráveis do consumidor brasileiro atingiu o ponto mais alto em janeiro deste ano, desde o início de divulgação do índice em setembro de 2005. Para o coordenador de Análises Conjunturais da FGV, Aloísio Campelo, isso sinaliza que pode ocorrer, em 2007, uma recuperação na capacidade de compra do consumidor. O economista lembra que, em 2004, houve uma explosão na compra de bens duráveis, devido à expansão no crédito e o crescimento econômico. Essa intenção de compra ficou arrefecida no ano passado, quando o consumidor se descobriu mais endividado, e afetado pela desaceleração no crescimento econômico. Mas agora, o equilíbrio no orçamento parece ter voltado ao normal. "É como se as famílias estivessem retomando o fôlego para voltar a consumir bem", afirmou.