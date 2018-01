Confiança do consumidor cresceu 18%, aponta Fecomercio A melhora nos indicadores de vendas do varejo e a manutenção da taxa de inflação anualizada abaixo do meta para este ano ? de 5,5% com dois pontos porcentuais para cima ou para baixo ? elevou o nível de confiança do consumidor em maio, comparativamente a abril em 18,29%. A constatação vem do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio). Com o crescimento do ICC em maio, o indicador passou de 105,20 pontos em abril para 124,44 pontos. É um nível semelhante ao de fevereiro e superior ao de maio do ano passado, quando o ICC atingiu 111,97 pontos. "Esse resultado positivo, porém, não sofreu influências do caso da matéria do jornal New York Times", ressaltam os economistas da Fecomercio. O ICC de maio foi apurado junto a 900 consumidores da região metropolitana de São Paulo na primeira semana do mês, poucos dias antes da reportagem, não permitindo assim mensurar o seu impacto sobre a opinião pública. Excetuando a não captação dos efeitos do caso NYT, afirmam os analistas da Fecomercio, esse expressivo crescimento na confiança da população teve como causas essenciais, a convergência dos bons indicadores conjunturais anunciados ao longo de abril. Para os economistas da Fecomercio, a retomada do nível da produção industrial, do crescimento sistemático das vendas varejistas, da recuperação do emprego na indústria e da apuração da inflação anualizada em níveis abaixo da meta para 2004 deixaram o consumidor mais confiante em relação à recuperação econômica. Além disso, acrescenta a Assessoria Econômica da Fecomercio, todos esses fatores ainda foram ressaltados por forte campanha publicitária do Governo enfatizando os resultados positivos da atual administração. Dia das Mães e aumento do mínimo melhoraram confiança A melhora do nível de confiança do consumidor em maio, comparativamente a abril, carrega ainda um pouco do efeito sazonal do mês decorrente da expectativa do aumento do salário mínimo e da elevação da atividade a reboque do Dia das Mães. Outra revelação da pesquisa é que a melhora no nível de confiança em maio foi puxada pelos consumidores com renda de até 10 salários mínimos, que tiveram maior percepção de melhora no momento atual.