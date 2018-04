Confiança do consumidor dos EUA sobe em novembro O índice de confiança do consumidor norte-americano, medido pelo Conference Board, subiu para 44,9 em novembro, superando a previsão média de analistas, de 38,5. O dado de outubro, por sua vez, foi revisado em alta, de 38 para 38,8. O índice da situação presente, uma avaliação das condições econômicas atuais, diminuiu de 43,5 em outubro para 42,2 em novembro. O índice de expectativas para a situação da economia durante os próximos seis meses, no entanto, subiu de 35,7 para 46,7. As informações são da Dow Jones.