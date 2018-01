Confiança do consumidor é recorde em dezembro O consumidor brasileiro está mais confiante na economia do País. É o que aponta o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), que subiu 2,2% em dezembro ante novembro, atingindo 111,7 pontos, segundo informou nesta terça-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado foi o mais alto da série histórica do indicador, iniciado em setembro do ano passado, e ficou bem acima do registrado em novembro em relação a outubro, quando o indicador avançou 0,9%. Em dezembro do ano passado, o ICC teve alta de 0,6%. O indicador é calculado com base nos resultados da pesquisa Sondagem das Expectativas do Consumidor e é composto por cinco quesitos da sondagem. A FGV considera que, acima de 100 pontos, o saldo é positivo; sendo que, resultados abaixo de 100 pontos são considerados negativos. O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual, que subiu 3,3% em dezembro, ante queda de 1% em novembro; e o Índice de Expectativas, que teve elevação de 1,5% em dezembro na comparação com o aumento de 2,5% em novembro. A FGV informou que, entre os quesitos relacionados à situação atual, a proporção de consumidores que avaliam a situação financeira da sua família como boa subiu de 16,4% para 18,8%, de novembro para dezembro. No mesmo período, a parcela dos entrevistados que julgam como ruim a atual situação financeira familiar reduziu-se de 15,6% para 13,8%. "Em relação aos próximos seis meses, houve ganho de 36,1% para 39,4% da parcela de informantes que prevêem melhora na situação financeira da família. A proporção dos que antecipam piora diminuiu de 3% para 2,8%", detalhou a instituição, em comunicado. Segundo o coordenador de Análises Conjunturais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Aloísio Campelo, diferentemente dos meses anteriores, as respostas relacionadas à situação atual puxaram para cima o resultado do indicador - sendo que o cenário atual nem sempre apresentava comportamento favorável, na perspectiva do consumidor. O técnico comentou que, nas edições passadas do índice, que é mensal, as respostas relacionadas às expectativas é que elevavam o indicador. "Há uma tendência de recuperação nas avaliações sobre situação atual", disse, para em seguida completar: "Mas o avanço (nas avaliações sobre situação atual) não foi tão significativo quanto a melhora nas expectativas. O futuro continua sendo mais importante para explicar a satisfação do consumidor", disse. O levantamento abrange amostra de 2 mil domicílios, em sete capitais, com entrevistas entre os dias 1º a 21 de dezembro. Matéria alterada às 14h46 para acréscimo de informações