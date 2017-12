Confiança do consumidor em SP cresce em outubro O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou aumento pelo quarto mês consecutivo em outubro. Neste mês, o indicador ficou em 142,5 pontos na região metropolitana de São Paulo, o que representa alta de 10,7% em relação a setembro. O ICC varia de 0 a 200 pontos, indicando pessimismo abaixo de 100 pontos e otimismo acima desse patamar. Para a assessoria econômica da Fecomercio-SP, o resultado decorre de um cenário econômico promissor, com taxas de desemprego decrescentes e inflação sob controle, além de um quadro político relativamente estável, mesmo durante o período eleitoral. "Essa percepção se traduz no otimismo em relação à situação presente, que subiu 18,1%, enquanto as expectativas para o futuro tiveram alta menor (7,5%)", avaliam os analistas da instituição. A situação é inversa à do mês passado, quando a alta do ICC foi puxada pela perspectiva quanto ao futuro. Vale ressaltar que os números absolutos ainda mostram que o consumidor está mais otimista quanto ao futuro (162,2 pontos) do que em relação à situação atual (113,1 pontos).