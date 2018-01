Confiança do consumidor melhora em outubro A confiança do consumidor melhorou em outubro. De acordo com levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o Índice Nacional de Confiança (INC) passou de 138 pontos em setembro para 144 pontos no mês passado. Este Índice tem por finalidade aferir a extensão da confiança e a segurança do consumidor brasileiro quanto à sua situação financeira ao longo do tempo. Indica ainda, segundo seus idealizadores, a percepção do estado da economia para a população em geral e o comportamento do consumidor no marcado. A região Nordeste apresentou a maior alta do Índice, atingindo 145 pontos no mês passado ante 137 em setembro. Na Região Sudeste, o índice em outubro atingiu 142 pontos. Em setembro estava em 135 pontos. No Sul, a variação não só foi menor - de 116 para 119 -, como o nível de confiança corre a um patamar abaixo das demais regiões desde a criação do INC em abril de 2005. Na região Centro-Oeste, o índice ficou estável em 170 pontos. Mercado de trabalho O consumidor brasileiro mostrou-se mais seguro em relação à manutenção do emprego em outubro comparativamente a setembro, de acordo com a ACSP. Os que passaram a demonstrar mais confiança quanto ao seu emprego ou de alguma pessoa da família subiu de 43% dos pesquisados em setembro para 44% no mês passado. Ao mesmo tempo, a proporção dos que estavam menos confiantes caiu de 31% dos cerca dos mil consumidores entrevistados para 26%. A melhora da percepção dos consumidores sobre o emprego fez-se presente também quando o entrevistado foi perguntado se alguém da família havia perdido o emprego nos últimos seis meses por causa das condições econômicas. A porcentagem dos que disseram que não subiu de 57% para 60%. Dos que disseram que sim, caiu de 42% em setembro para 39%. A melhora da confiança do consumidor apurada pela ACSP deixou os entrevistados mais à vontade para revelar o desejo de adquirir um bem de maior valor como um carro ou uma casa.