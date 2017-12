Confiança do consumidor na França cai ao pior nível desde 1996 As instabilidades no mercado de trabalho corroeram a confiança dos consumidores franceses em março, colocando em risco o principal motor de crescimento da segunda maior economia da Europa. O índice de confiança dos consumidores caiu de -26 em fevereiro para -32 em março, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Insee). O índice ficou bem abaixo da média de longo prazo de -19 e está no menor nível desde dezembro de 1996. O levantamento foi realizado entre 1 e 19 de março e não reflete o impacto do início da guerra no Iraque. O declínio da confiança retratou, principalmente, as preocupações em relação à piora no mercado de trabalho. O índice relacionado às expectativas de desemprego subiu 8 pontos para 84, o que significa que a população consultada espera que a taxa de desemprego cresça nos próximos meses. As informações são da Dow Jones.