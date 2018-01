Confiança do consumidor norte-americano cai e mexe com dólar A deterioração da confiança dos consumidores norte-americanos, apontada na pesquisa da Conference Board divulgada nesta terça-feira, mexe com o comportamento do dólar. O euro conseguiu romper o patamar de US$ 1,21 e bateu na máxima cotação do dia (até às 12h30) de US$ 1,2117. Pouco depois deste horário, o euro apresentava uma alta de 1,06%, negociado a US$ 1,2104. O dólar cai para 114,71 ienes, de 115,40 ienes na virada do dia. O índice de confiança dos consumidores da Conference Board caiu do nível revisado de 87,5 em setembro para 85 em outubro, contrariando a previsão de que haveria uma melhora no clima. Os economistas previam que o índice ficaria em torno de 88. O nível é o mais baixo desde outubro de 2003. A avaliação dos consumidores sobre as condições atuais se deteriorou de 110,4 para 108,2, enquanto a avaliação das expectativas futuras piorou de 72,3 para 69,5. A alta da gasolina, em razão do impacto dos furacões, foi o fator principal por trás da piora da confiança. Juros na Europa O euro segue também favorecido por comentários de que o Banco Central Europeu poderia elevar a taxa de juros antes do fim do ano. Ao contrário do cenário norte-americano, o índice de sentimento do empresariado em relação à economia alemã subiu para 98,7 em outubro, de 96,0 em setembro, superando as previsões de que ficaria inalterado em 96,0. As informações são da Dow Jones.