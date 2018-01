Confiança do consumidor paulista sobe em novembro O otimismo da população da capital paulista com a situação econômica cresceu em novembro, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). De acordo com o levantamento, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), atingiu 134,6 pontos neste mês, o que significou crescimento de 1,9% sobre o índice de outubro, de 132,1 pontos. Na comparação com novembro de 2005, o desempenho foi ainda melhor, pois o ICC daquele período, que refletia a crise política gerada pelo escândalo do "mensalão", alcançou 117 pontos. O índice é coletado junto a 2.100 entrevistados do município de São Paulo e varia de 0 (pessimismo total) a 200 (otimismo total). Entre os componentes deste indicador, o Índice de Expectativas do Consumidor (IEC) cresceu 2% em novembro ante outubro, alcançando um patamar de 140,7 pontos. Já o Índice das Condições Econômicas Atuais (Icea) subiu 1,7%, atingindo 125,5 pontos. "A população analisa de forma positiva a situação atual e está mais otimista quanto ao futuro, acreditando numa melhora efetiva da economia brasileira", avaliou, em comunicado à imprensa, o presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman. Faixa de renda A Fecomercio-SP informou que, quando se avaliou a segmentação por renda, foi verificado que os consumidores que ganham mais de 10 salários mínimos se mostraram menos otimistas, com ICC de 128,7 pontos, o que, ainda assim, correspondeu a uma variação positiva de 1%, em relação ao mês passado. Já os que ganham menos de 10 salários mínimos registraram 2,1% na variação mensal, obtendo 137,4 pontos. Quando são analisados o Icea e o IEC, a entidade destacou que a população de renda inferior a dez salários mínimos, após dois meses, voltou a se mostrar mais pessimista com a situação presente do que a de renda superior, apresentando queda no Icea de 2%, para 121,9 pontos. Já quanto ao futuro, estes consumidores estão bem otimistas, pois o IEC apresentou alta, para 147,8 pontos, com variação de 4,4% em relação ao mês anterior O estudo mostrou que, entre as pessoas na faixa de renda superior a dez salários mínimos, pôde-se verificar uma satisfação geral quanto a situação presente. O Icea subiu 8,1% para os 131,9 pontos, enquanto o IEC continuou apresentando queda, desta vez de 3,4%, atingindo os 126,5 pontos. Homens e mulheres A Fecomercio-SP informou ainda que, em termos gerais, as mulheres estão menos otimistas do que os homens. Enquanto elas apresentaram ICC de 130,9 pontos, os homens registraram índice de 138,6 pontos. Mesmo com essa constatação, quando se comparou o resultado com outubro de 2006, o público feminino apresentou alta significativa de 3,5%, enquanto o masculino se manteve praticamente estável, com variação positiva de 0,3%.