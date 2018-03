Confiança do consumidor paulistano bate recorde

O balanço da Fecomercio-SP trabalha com uma escala de 0 a 200 pontos, indicando pessimismo abaixo de 100 pontos e otimismo acima desse nível. Os especialistas da entidade relacionam o desempenho histórico do indicador ao aquecimento nas vendas do comércio varejista, que em agosto registraram crescimento de 3,3% ante o mesmo mês do ano passado, segundo a Fecomercio-SP.

"É nítido o aumento na confiança do consumidor. Para ele, o termo ''crise'' faz parte do passado", explica o economista responsável pelo ICC, Thiago Freitas. Em sua avaliação, a combinação do aumento do rendimento real com a ocupação e a preservação da renda das famílias tem aquecido a expectativa dos consumidores e puxado o desempenho do indicador. O ICC é apurado mensalmente pela Fecomercio-SP desde 1994. São ouvidos 2.100 consumidores no município de São Paulo.