Confiança do consumidor paulistano cai após 6 meses

Apesar da queda da confiança do consumidor, os economistas da entidade minimizam o resultado do índice em novembro. Eles atribuem a ligeira retração a um movimento de desaceleração do otimismo dos consumidores, desencadeado a partir de maio pelo arrefecimento dos desdobramentos da crise financeira mundial no País. Na avaliação dos economistas, o consumidor paulistano mantém um grau de otimismo bastante elevado, o que deve levar a um aquecimento das vendas no final do ano.

"O resultado do ICC de novembro mostra que o consumidor paulistano mantém um grau de otimismo bastante elevado, pressupondo que o nível de atividade econômica encontrou clara rota de recuperação", afirma Thiago Freitas, analista da Fecomercio-SP. Ele destaca que as medidas governamentais de estímulo ao consumo, como a redução da cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no preço de diversos produtos, contribuiu para uma percepção mais positiva do consumidor. O analista ressalta também como fator de indução da confiança do consumidor o controle da inflação, que acaba preservando o poder de compra dos paulistanos. O ICC é apurado mensalmente pela Fecomercio-SP desde 1994. Na pesquisa, são ouvidos 2.100 consumidores no município de São Paulo.