Confiança do consumidor paulistano fica estável em abril O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou estável em 128,3 pontos em abril, o mesmo resultado de março, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira, 17, pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). O índice é calculado a partir de 2.100 entrevistas na cidade de São Paulo e varia de zero (pessimismo total) a 200 (otimismo total). Em abril do ano passado, o ICC estava em 133 pontos. Segundo a Fecomercio-SP, o resultado deste mês é fruto da melhora na avaliação dos consumidores sobre sua condição econômica atual e da piora nas perspectivas em relação ao futuro, apesar do cenário de estabilidade verificado na economia brasileira. "O comportamento do índice, daqui para a frente, vai depender da capacidade da política econômica em gerar resultados mais concretos para a população", afirmou, em comunicado, o presidente da entidade paulista, Abram Szajman. O levantamento da Fecomercio-SP mostrou que o Índice das Condições Econômicas Atuais (Icea), que mede a avaliação do consumidor sobre sua situação presente, teve alta de 2,5% em abril, na comparação com o mês anterior, para 136,5 pontos. Para a entidade, este movimento foi motivado pelas "condições econômicas tranqüilas" do País, com câmbio controlado, juros em queda e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e o risco país "batendo recordes positivos". Quanto ao Índice de Expectativas do Consumidor (IEC), que mede a avaliação do consumidor sobre sua situação futura, a Fecomercio-SP informou que o indicador atingiu 122,8 pontos, o que representou queda de 1,8% ante março. De acordo com a entidade, "como a estabilidade econômica não tem se convertido na geração de renda e emprego, o consumidor reavaliou suas expectativas com relação ao futuro". Faixa de Renda Na segmentação por renda, o estudo mostrou que o ICC registrou alta de 0,9% em abril ante março entre os consumidores com renda inferior a dez salários mínimos. Já entre aqueles com rendimentos acima de dez salários mínimos ou mais, o resultado foi negativo em 1,5%. Dentro do Icea, a variação relativa foi próxima entre as duas faixas de renda: alta de 2% entre os que ganham acima de dez salários mínimos e de 3% entre aqueles com renda inferior a este nível. Na análise do IEC, que mede a situação futura, a Fecomercio-SP, destacou que, na parcela de consumidores com renda inferior a dez salários mínimos, o índice registrou queda de 0,5%. Entre os consumidores com rendimentos mais altos, houve baixa de 4,2% na comparação com o mês anterior. Homens e Mulheres A Fecomercio-SP informou também que a confiança dos consumidores masculinos registrou, em abril ante março, alta de 2,1% para 134,8 pontos, pelo ICC. Entre as mulheres, houve queda de 2% no ICC para 122,4 pontos no mesmo período. No Icea, houve crescimento de 4%, para 140,4 pontos, entre os homens e alta de 1,4%, para 133,1 pontos, para as mulheres. Quanto ao IEC, foi verificada elevação de 0,8%, para 131 pontos, entre os homens e queda de 4,4%, para 115,2 pontos, para as mulheres. Idade Entre as pessoas com menos de 35 anos o ICC teve aumento de 2,9% em contraponto ao índice daqueles com 35 anos ou mais, que registrou baixa de 4,9% ante março. No Icea, houve crescimento de 4% entre os mais jovens e queda de 0,4% entre os mais velhos. Quanto ao IEC, foi verificado aumento de 2,1% entre as pessoas com menos de 35 anos e queda de 8% para as pessoas acima desta idade.