Confiança do consumidor piorou em fevereiro, aponta FGV Após dois meses de confiança em alta, o consumidor está mais realista de como será lento e gradual o processo de recuperação na economia ao longo de 2006, e isso derrubou suas expectativas em fevereiro. A análise é do coordenador de Sondagens Conjunturais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Aloisio Campelo. Nesta quinta-feira (23), a FGV apresentou o resultado do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), que registrou queda de 2,1% em fevereiro - sendo que, em janeiro, o indicador subiu 6,7%, e em dezembro, apresentou alta de 0,6%. Índice da Confiança do Consumidor Mês Total (base de 100 pontos) Outubro 104,2 Novembro 103 Dezembro 103,6 Janeiro 110,5 Fevereiro 108,2 Segundo ele, houve uma "euforia", um "otimismo exagerado" em janeiro, quando o consumidor visualizou um cenário bem favorável, com o fim da influência negativa dos efeitos da crise política nas perspectivas futuras do brasileiro. Sazonalidade Além disso, o resultado de janeiro foi beneficiado por questões de sazonalidade (características desta época do ano), visto que, de acordo com o economista, o primeiro mês do ano é apresenta quase sempre uma visão otimista do consumidor em relação ao ano que começa. "Havia uma melhora no ambiente geral. E o consumidor tendia a pensar que a recuperação da economia vinha mais forte", disse, considerando que essas percepções, agora, são menos eufóricas. A comparação com uma base de resultados tão elevados, como os de janeiro, também ajudou a derrubar os resultados de fevereiro, na avaliação do economista. "A confiança do consumidor, recuperada em janeiro, não foi perdida. Mas ela se acomodou neste mês", completou. Resultado negativo em todos os quesitos Todos os cinco quesitos que compõem o ICC de fevereiro apresentaram resultados negativos. No âmbito de abrangência do cenário atual, houve quedas de 1% no indicador de situação econômica local; e de 4,9% no indicador de situação financeira familiar, em fevereiro. Quando indagados sobre as perspectivas futuras, os consumidores também tiveram respostas pouco positivas, que conduziram a quedas de 0,8% no indicador de expectativas de situação econômica local; de 1,4% nas expectativas de situação financeira da família; e de 2,7% nas perspectivas de compras de bens duráveis, em fevereiro. Inadimplência No caso do endividamento, a pesquisa mostra que diminuiu a parcela dos entrevistados que afirmaram estar se endividando, de 24,9% para 24,6%, de janeiro para fevereiro. Com isso, como a pesquisa tem acompanhado os resultados oficiais divulgados pelo Banco Central, Campelo acredita que indicador, que atualmente mostra tendência de alta, pode começar a registrar desaceleração nos próximos meses.