Confiança do Consumidor sobe 6,7% de dezembro para janeiro O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 6,7% na passagem de dezembro para janeiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em dezembro, o indicador subiu 0,6% ante novembro. Essa é a quarta edição do indicador, que é calculado com base nos resultados da pesquisa "Sondagem das Expectativas do Consumidor", apurada desde outubro de 2002 (com periodicidade trimestral até julho de 2004, quando passou a ser mensal). A instituição informa que "houve evolução favorável tanto das avaliações sobre a situação presente quanto das previsões para os próximos seis meses". Situação econômica do País nos próximos seis meses Mês Avaliam que estará melhor Avaliam que estará pior jan/06 32,2% 12,8% dez/05 24% 19,7% nov 21,8% 21,8% out 33,6% 18,2% set 26,1% 23.9% Para o cálculo do ICC, a FGV utiliza cinco quesitos da sondagem - sendo que o indicador é dividido em dois indicadores. O Índice de Situação Presente, composto por dois quesitos da sondagem, subiu 5% em janeiro ante dezembro - ante aumento de 3,6% apurado em dezembro ante novembro. Situação financeira das famílias nos próximos seis meses Mês Avaliam que estará melhor Avaliam que estará pior jan/06 37,3% 4,3% dez/05 36,2% 5,8% nov 34,9% 7,2% out 42,6% 5,3% set 43,2% 6,3% Já o Índice de Expectativas, composto por três quesitos da sondagem, cresceu 7,5% em janeiro ante dezembro - sendo que, em dezembro, esse indicador caiu 1,0% ante novembro. Ao detalhar os resultados, a FGV informou que, entre os quesitos de situação presente, a maior evolução ocorreu sobre avaliação de situação da economia local. Subiu de 12,8% para 14,4% a parcela dos entrevistados que classificam essa situação como boa, de dezembro para janeiro, enquanto que, no mesmo período, caiu de 48,2% para 43,5% a parcela dos entrevistados que a consideram ruim. No caso das expectativas, a FGV destacou que aumentou de 23,5% para 30,8% a parcela dos entrevistados que prevêem melhora na situação econômica na cidade em que vivem, de dezembro para janeiro. Além disso, a participação dos consumidores que prevêem piora, nesse mesmo quesito, passou de 19,6% para 11,5%, no mesmo período. O levantamento abrange entrevistas em 2.000 domicílios, em sete das principais capitais brasileiras. A coleta de dados foi feita entre os dias 2 a 20 de janeiro.