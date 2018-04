Confiança do consumidor sobe e aproxima-se de nível pré-crise

A confiança do consumidor brasileiro medida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) melhorou em julho e reaproximou-se do nível visto antes do aprofundamento da crise global. O índice subiu 2,8% frente a junho e atingiu 111,4 pontos, "praticamente retornando ao patamar de setembro de 2008, considerando-se dados com ajuste sazonal", informou a FGV nesta quinta-feira, 23.

Tanto as avaliações sobre o presente quanto as previsões para os próximos meses melhoraram. O índice da situação atual também aumentou 2,8%, para 110,9 pontos. O índice de expectativas avançou pelo quinto mês seguido. Com alta de 2,9%, esse componente atingiu 111,8 pontos - patamar mais alto desde maio do ano passado.

A avaliação feita pelos consumidores sobre a situação econômica local neste momento foi também a mais favorável desde setembro. "A proporção dos que a avaliam como boa foi de 11,5% do total e a dos que a julgam ruim ficou em 34,9%. Em setembro passado, essas parcelas haviam sido de 16,6% e 35,1%, respectivamente", detalhou a FGV.

A sondagem é realizada com base numa amostra de mais de 2.000 domicílios em sete das principais capitais brasileiras. A coleta de dados foi realizada entre os dias 1º e 20 de junho de 2009.