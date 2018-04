Confiança do consumidor sobe na zona do euro A confiança dos empresários e dos consumidores dos 16 países que compõem a zona do euro melhorou pelo quarto mês seguido em julho, mas os economistas advertem ser muito cedo para prever expansão econômica na zona do euro. A pesquisa mensal conduzida pela Comissão Europeia mostrou que o Indicador de Sentimento Econômico geral ou ESI, em inglês, subiu para uma máxima em oito meses de 76 em julho na zona do euro, de 73,2 em junho. A alta superou a previsão de 75,3 dos economistas. O número de junho foi revisado em leve baixa, de 73,3 divulgado antes.