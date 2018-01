Confiança do consumidor tem alta de 7,1%

BRASÍLIA - A confiança do consumidor melhorou em setembro, de acordo com levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) subiu 1,1% no mês passado em relação a agosto e chegou a 103 pontos. O indicador registrou alta de 7,1% ante setembro do ano passado, mas ainda está abaixo da média histórica, de 108,9 pontos.

Segundo a CNI, o consumidor está mais otimista em relação à inflação, desemprego e situação financeira, mas as expectativas em relação à renda pessoal pioraram em relação ao mês anterior.

Entre os itens que compõem o indicador, o índice de expectativas sobre a inflação aumentou 3,6% em setembro na comparação com agosto.

Em relação ao mês de setembro de 2015, a alta é de 21,1%, o que reflete uma melhora na preocupação do consumidor em relação à evolução dos preços. As expectativas em relação ao desemprego subiram 2,4% ante agosto e 14,8% na comparação com setembro de 2015.

Endividamento. Também houve melhora no índice de expectativas em relação ao endividamento, com aumento de 2,7% relativamente a agosto e 6,5% ante setembro de 2015, e no indicador de expectativas sobre a situação financeira, que subiu 3,1% ante agosto e 8% ante setembro do ano passado.

Em relação a agosto, pioraram as expectativas do consumidor em relação à renda pessoal e compras de maior valor, com queda de 2,4% e 0,9%, respectivamente. Na comparação com setembro de 2015, a expectativa para a renda pessoal teve alta de 7%.

O único item que registrou piora na comparação com setembro de 2015 foi de compras de maior valor, com queda de 2,7%. Entre as compras de maior valor estão automóveis, eletrodomésticos e móveis.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 25 de setembro em 143 municípios do País, em parceria com o instituto de pesquisa Ibope. Ao todo, 2.002 pessoas foram entrevistadas.