Confiança do empresariado cresce 7,3% O índice de confiança do empresariado industrial medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), cresceu 7,3% na avaliação trimestral, em relação ao dado de julho. O índice passou de 51,9 pontos para 55,7 pontos. Os indicadores variam de 0 a 100 e valores acima de 50 pontos mostram confiança dos empresários. Na comparação como mesmo período do ano passado, o indicador aumentou 12,5% de 49,5 pontos, para 55,7 pontos. De acordo com a CNI, esse aumento se explica pelo "esperado aquecimento sazonal do nível de atividade no fim do ano". Entre os grandes empresários, a confiança aumentou 6,9% em outubro com relação a julho, de 55,3 pontos para 59,1 pontos. Entre os pequenos e médios, o índice subiu 7,6% de 50,1 para 53,9. Os empresários ainda vêem as condições atuais da economia com pessimismo uma vez que o índice que mede essa percepção continua negativo, tendo saído de 37,3 pontos para 43,4 pontos. Mas quanto à expectativa para os próximos seis meses, a confiança melhorou: passou de 59,3 pontos para 61,9 pontos.