Confiança do empresário é a maior em quatro anos A confiança do empresariado na economia é a maior em quatro anos, segundo a pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice de Confiança do Empresário Industrial alcançou 60,7 pontos, o que representa o maior valor para os meses de julho desde 2000. A CNI avalia que esse índice confirma a retomada da atividade industrial, já que aumentou 7,8%, em relação a abril, quando ele estava em 56,3 pontos. De acordo com a pesquisa, entre os grandes empresários o índice ficou maior, em 66,2 pontos, contra 60,7 em abril. Entre os pequenos e médios empresários, o índice subiu de 54 pontos, em abril, para 57,9 pontos. O índice mede o porcentual de confiança na economia e o desenvolvimento do próprio negócio. A pesquisa é realizada a cada três meses e a última foi coletada entre os dias 30 de junho a 20 de julho. Foram ouvidas 200 grandes empresas e 1.097 pequenas e médias.