Confiança do empresário é maior, mas foi apurada antes do Copom O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), apurado trimestralmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), registrou de outubro de 2003 para janeiro de 2004 uma melhora geral nas avaliações dos empresários sobre as condições atuais da economia brasileira e do setor industrial, bem como das expectativas em relação ao desempenho esperado para os próximos meses. "Pela primeira vez desde janeiro de 2001, todos os indicadores estão positivos, o que é um sinal de que os empresários estão percebendo que a economia está superando as dificuldades que marcaram esses últimos anos", disse o chefe da unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. O ICEI faz parte da sondagem industrial feita pela CNI, que terá seus dados completos divulgados na próxima semana pela entidade. O índice é calculado a partir de seis perguntas feitas aos dirigentes de 945 empresas de pequeno e médio portes e 206 grandes companhias. A pontuação dada pelos entrevistados vai de zero a 100. Pontuações acima de 50 são consideradas favoráveis. O Índice subiu de outubro do ano passado para janeiro deste ano de 55,7 para 62,4. Em termos de avaliação das condições da economia brasileira, a variação foi ainda mais significativa, passando de 42,3 para 56,1. "Isso reflete não só o desempenho da economia no último trimestre de 2003 como a percepção de melhora das condições da economia brasileira. Em termos gerais, é a percepção de que o ambiente está mais favorável", salientou Castelo Branco. Expectativa em relação às empresas O economista Renato Fonseca, técnico responsável pela apuração do ICEI, destaca um outro aspecto importante do levantamento. O aumento significativo da avaliação sobre a situação atual da economia brasileira também gerou um crescimento importante na expectativa dos empresários em relação ao desempenho de suas empresas nos próximos seis meses. Até a pesquisa passada, a percepção de consolidação dos fundamentos macroeconômicos não gerava efeitos tão significativos em termos de perspectivas para as empresas. "Existia uma distância entre essa consolidação e seu efeito nas indústrias, agora o indicador revela que os empresários estão acreditando que essa distância será encurtada", disse Fonseca. Os dois economistas da CNI reconhecem entretanto, que a manutenção da Selic em 16,5% acaba prejudicando a leitura do ICEI. "A leitura está prejudicada por esse novo fato", admitiu Castelo Branco.