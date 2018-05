Confiança do pequeno empresário para o 3.º tri cai 5,6%

O resultado também é inferior ao registrado no terceiro trimestre de 2012 (74,1 pontos) e um pouco menor que no mesmo período de 2011 (72,3 pontos). De acordo com o professor e pesquisador do Insper José Luiz Rossi, o IC-PMN mostra que os pequenos e médios empresários possuem uma perspectiva menos positiva sobre a evolução da economia no curto prazo. "O aumento da incerteza, associada à subida da inflação, são, provavelmente, os fatores que provocaram este declínio", afirma.

As seis questões da pesquisa mostram redução na confiança: economia; ramo de atividade; faturamento; lucro; empregados, e investimento. A queda mais acentuada foi em relação à confiança no crescimento econômico do País. Neste quesito, o indicador caiu de 73,4 pontos no segundo trimestre para 66,2 no terceiro trimestre.

Por ramo de atividade, a maior queda na confiança foi verificada entre os empresários do comércio, cujo índice atingiu 70,7 pontos ante 75,7 no trimestre anterior. O setor de serviços atingiu 71,2 pontos ante 74,5; e o setor industrial alcançou 71,8 pontos ante 75. A diminuição na confiança se mostrou difundida entre as diferentes regiões do País - todas apresentaram declínio, em especial Sul e Centro-Oeste, com resultados pontuados em 69,1 pontos e 70,1 pontos, respectivamente. A Região Sudeste registrou 71,9 pontos e a mais otimista foi a Norte, com 72 pontos. Os dados foram coletados entre os dias 4 e 7 e foram ouvidos 1.297 empresários.