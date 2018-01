Confiança do setor da construção civil na economia é pequena A confiança dos construtores brasileiros em relação aos seus negócios e à economia melhorou no último trimestre, mas ainda é pequena, segundo a 13ª Sondagem Nacional da Indústria da Construção Civil. Foram entrevistados 313 empresários em todo o País no mês passado, que atribuíram notas de 0 a 100 para diversos itens. Quanto menor a nota, mais pessimista é a resposta. A nota geral para o desempenho das empresas foi de 41,2, pouco acima do 40,1 da 12ª Sondagem, realizada em agosto. Embora maior, a nota está no mesmo patamar de agosto de 2001, quando o País enfrentava o racionamento de energia. A pesquisa foi feita pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-SP). A rentabilidade financeira das empresas foi o único item, entre os que apuram o desempenho do setor, a piorar entre agosto e novembro, refletindo-se na queda da nota, de 35,2 para 32,1. O aumento da participação de mercado é o que apresentou maior evolução da nota, que passou de 30,3 para 33,8. Já o volume de negócios foi o ponto com a nota mais alta: 43,7. Na análise das dificuldades financeiras do setor, o critério da pesquisa é o inverso: quanto maior a nota, mais pessimista é a resposta. No geral, os empresários ficaram mais desapontados. A nota média para os problemas financeiros subiu de 60,7 para 63, 1. O custo dos empréstimos é o que mais incomoda a indústria, com a nota subindo de 70 para 72,9. Quanto às perspectivas para os próximos meses, a avaliação é mais otimista. A nota passou de 41,9, em agosto, para 42,4, em novembro, indicando que os empresários estão mais confiantes. Entre os itens, os maiores avanços ficaram com o faturamento da empresa (de 41,4 para 42,8) e o aumento do volume de negócios (nota 46). Coube à rentabilidade da empresa, porém, a nota mais alta (47) embora indique pequena queda em relação a agosto, quando o item recebeu 47,7. Os empresários também estão mais otimistas quanto ao futuro cenário econômico, cuja nota passou de 30,6 para 37,1. O equilíbrio das contas externas, com avaliação subindo de 30,5 para 35,2, e a retomada do crescimento econômico, evoluindo de 28 para 32,9 , foram os destaques positivos da pesquisa. A construção acredita cada vez menos no controle da inflação. O temor expressou-se na deterioração desta nota, que baixou de 36,4, em agosto, para 27,3 em novembro. Embora o ânimo geral dos construtores tenha melhorado, o Sinduscon-SP alerta para o fato de as notas ainda estarem abaixo de 50, significando índices insatisfatórios. O ponto que desperta mais pessimismo é a aceleração dos custos de construção. Diante das sucessivas altas dos materiais neste ano, os empresários perderam a confiança na estabilidade dos preços. Com isso, a nota para os custos construtivos baixou de 49,9 para 40. A mão-de-obra recebeu nota 47,8 (ante os 56,2 de agosto). Mas foi o material de construção que mais desagradou: nota 28,2, ante 40,4 em agosto.