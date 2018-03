Confiança dos consumidores dos EUA cai além do previsto A confiança dos consumidores em relação à economia piorou, já que a preocupação com a guerra acentuou-se recentemente, segundo avaliação realizada pela Universidade de Michigan em meados de março. O índice da Universidade que avalia a confiança caiu para 75 em meados de março, de 79,9 em fevereiro e de 82,4 em janeiro. A variação contrariou as estimativas dos economistas, que previam o índice em 78. Produção industrial A produção industrial cresceu em fevereiro em um ritmo bem mais moroso do que em janeiro, mas ainda acima dos prognósticos dos analistas. O Federal Reserve informou que a produção das indústrias aumentou 0,1% no mês passado, após um crescimento de 0,8% em janeiro. A estimativa anterior havia indicado aumento de 0,7% da produção em janeiro. O uso da capacidade instalada permaneceu em 75,6% em fevereiro, estável em relação ao nível revisado de janeiro. O dado anterior tinha apontado uso de 75,7% da capacidade instalada. Os números de fevereiro superaram a estimativa consensual de 19 economistas consultados pela Dow Jones, que previam queda de 0,1% da produção e queda da utilização da capacidade instalada para 75,4%. Déficit em conta corrente O déficit em conta corrente nos Estados Unidos cresceu 28% em 2002 para o recorde de US$ 503,4 bilhões, informou o Departamento do Comércio. O déficit registrou participação recorde de 4,8% no PIB em 2002. No quarto trimestre, o déficit subiu ao também recorde nível de US$ 136,9 bilhões, de US$ 126,3 bilhões no terceiro trimestre. As informações são das agências internacionais. Para ler os números sobre os preços no atacado nos EUA e os estoques das empresas, clique aqui.