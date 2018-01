Confiança dos norte-americanos tem melhor nível em 3 anos O mês de janeiro representou o melhor resultado do índice de confiança do consumidor dos últimos três anos para os Estados Unidos. O resultado ficou em 106,3 pontos, segundo pesquisa divulgada hoje pelo The Conference Board. Além do desempenho, esta é a terceira vez seguida que o índice apresenta alta. O resultado ficou acima do registrado em dezembro de 2005, quando ficou em 103,8 pontos. A maior alta de 2005 foi em junho, quando a confiança dos consumidores atingiu 106,2 pontos. Para a economista Lynn Franco, o avanço registrado neste mês foi devido, em grande medida, à visão positiva dos entrevistados sobre as condições atuais da economia e, em particular, do mercado de trabalho. Situação atual O índice sobre a situação atual da economia foi de 128,4 pontos, o nível mais alto desde agosto de 2001, a partir dos 120,7 pontos de dezembro. Lynn acrescentou que essa visão positiva do presente, no entanto, não se estende ao comportamento da economia previsto em um futuro a curto prazo. O índice que mede esta percepção de futuro, por sua vez, foi de 91,5 pontos, com queda de quase um ponto percentual ante dezembro (92,6). A porcentagem de consumidores que considera que as condições de negócio piorarão nos próximos seis meses subiu para 10,5%, a partir dos 9,1% de dezembro. Ao mesmo passo, a de que consideram que melhorarão caiu de 18,4% para 17,7% em janeiro. A pesquisa entrevistou 5 mil famílias.