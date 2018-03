Confiança industrial cai 1,8% em janeiro, diz FGV O Índice de Confiança da Indústria (ICI), indicador-síntese da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, caiu 1,8% em janeiro ante dezembro, ante queda de 0,8% em dezembro ante novembro, segundo informou nesta quarta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na comparação com janeiro do ano passado, o ICI subiu 9,1% em janeiro deste ano. Essa é a quarta edição do indicador, calculado com base na sondagem. De acordo com a FGV, o índice é composto por seis quesitos da sondagem. A FGV esclarece, em comunicado, que "houve piora nas avaliações a respeito do momento presente e melhora das expectativas em relação aos próximos meses". O ICI é composto por dois indicadores: o Índice da Situação Atual, que caiu 4,6% em janeiro ante dezembro, ante queda de 0,4% em dezembro ante novembro; e o Índice de Expectativas, que apresentou elevação de 1,7% em janeiro ante dezembro, ante queda de 1,4% em dezembro ante novembro. Na comparação com janeiro do ano passado, o Índice de Situação Atual subiu 9,4% em janeiro deste ano; Índice de Expectativas, por sua vez, subiu 8,7% em janeiro de 2007, ante janeiro do ano passado. Ao detalhar o cenário de janeiro, a FGV informou que, entre os quesitos relacionados ao presente, a maior deterioração ocorreu na avaliação feita a respeito do nível da demanda global. "Entre dezembro e janeiro, a proporção de empresas que avaliam o nível atual de demanda como forte diminuiu de 18% para 14%; a parcela das que o avaliam como fraca aumentou de 8% para 14%", informou a FGV. Já no âmbito do Índice de Expectativas, o maior avanço ocorreu nas previsões relativas à situação dos negócios para os próximos seis meses. "Houve aumento de 50% para 56% na parcela de empresas que prevêem melhora e redução na proporção das que projetam piora, de 6% para 5%", informou a fundação. A Sondagem da Indústria Nacional de Transformação consultou 1.050 empresas entre os dias 2 a 26 de janeiro. Realizada desde 1966, a sondagem tinha periodicidade trimestral; com a elaboração do ICC, que será mensal, essa pesquisa também será anunciada todo mês.