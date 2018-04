Confiança na economia cai 1,3% e tem menor nível desde 2005

A confiança do consumidor brasileiro diminuiu em fevereiro para o menor patamar da série histórica do índice, iniciada em setembro de 2005, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 27. A queda foi de 1,4% sobre janeiro, para 94,6 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200. As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Em comunicado, a fundação informou que, com o resultado, o indicador retoma a trajetória descendente iniciada em setembro de 2008. Até então o índice apresentava crescimento. Em fevereiro de 2009, houve piora tanto das avaliações sobre a situação presente quanto das expectativas em relação aos meses seguintes. O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual (ISA), que apresentou queda de 0,8% em fevereiro após subir 1,2% em janeiro; e o Índice de Expectativas (IE), que apurou recuo de 1,7% esse mês após avançar 4,1% em janeiro, atingindo também o menor nível da série. Ainda segundo a fundação, o ICC caiu 17,5 % na comparação com fevereiro do ano passado. Em janeiro, o ICC apresentou queda de 14,4% nesse mesmo tipo de comparação. O índice é composto por cinco quesitos da "Sondagem das Expectativas do Consumidor", apurada desde outubro de 2002 (com periodicidade trimestral, até julho de 2004, quando passou a ser mensal). O levantamento abrange amostra de mais de 2.000 domicílios, em sete capitais, com entrevistas entre os dias 2 e 20 de fevereiro. Às 11h a FGV concede coletiva de imprensa sobre o indicador.