Confiança na economia na zona do euro é a menor em 15 anos

O índice de sentimento econômico na zona do euro caiu para 74,9 em novembro, de 80,0 em outubro, no menor nível desde agosto de 1993, segundo pesquisa mensal da Comissão Européia. Economistas esperavam dado de 78,0. O índice que mede a confiança do consumidor caiu para -25, de -24 em outubro, em linha com o previsto. O indicador de confiança empresarial recuou para -25, de -18, bem abaixo das expectativas de um declínio para -21. No setor de serviços, a confiança caiu de -17 para -12, atingindo o menor nível desde que essa série começou, em 1996. Já o indicador de clima para negócios - uma medida separada das condições que as empresas industriais enfrentam - caiu para -2,14, de -1,34 em outubro. Reino Unido O índice de sentimento econômico do Reino Unido caiu para 61,6 em novembro, de 70,4 em outubro, atingindo o menor nível desde que a Comissão Européia iniciou a pesquisa, em janeiro de 1990. O indicador de confiança do consumidor se manteve em -27 em novembro, enquanto o índice de confiança no setor de serviços caiu para o recorde de baixa de -47. O indicador da confiança no setor de varejo declinou para -38, também o menor nível já registrado. As informações são da Dow Jones.