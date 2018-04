Confiança na zona do euro atinge mínima recorde O índice de confiança dos empresários da zona do euro (16 países europeus que compartilham a moeda) caiu para -36 em fevereiro, um recorde de baixa, de -33 em janeiro. O índice de confiança dos consumidores da região, por sua vez, também atingiu um recorde de baixa em fevereiro, -33, de -31 em janeiro. O indicador do sentimento econômico geral caiu de 67,2 para 65,4, o menor valor desde o início da série, em janeiro de 1985. O declínio contínuo indica que o crescimento econômico irá desacelerar dramaticamente nos próximos meses, dando ao Banco Central Europeu (BCE) mais motivos para um corte considerável da taxa de juros, atualmente em 2% ao ano. O índice de encomendas novas caiu de -49 em janeiro para -57 em fevereiro, também recorde. Uma medida separada da perspectiva para a indústria de transformação recuou de -3,03 em janeiro para -3,51 em fevereiro. As informações são da Dow Jones.