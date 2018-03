Confiança na zona do euro sobe em outubro

A comissão informou que a confiança dos consumidores na zona do euro subiu 1 ponto em outubro para -18, de -19 em setembro, em linha com a previsão dos economistas. A confiança das indústrias avançou para -21 em outubro, o patamar mais elevado em um ano e superior ao nível de -24 em setembro. O resultado superou a previsão dos economistas que esperavam alta do índice para -22.

A confiança dos empresários do setor de serviços também melhorou, pelo sétimo mês seguido. O índice que avalia a confiança do segmento atingiu a máxima em 12 meses a -7, de -9 em setembro. O índice de confiança do setor de construção subiu para -29 em outubro, de -30 em setembro; o índice de confiança do varejo ficou estável em -15 em outubro, inalterado em relação a setembro.

Separadamente, o índice de clima empresarial da Comissão Europeia subiu pelo sétimo mês seguido em outubro para a máxima em 11 meses de -1,78 em outubro, de 2,07 em setembro. As informações são da Dow Jones.