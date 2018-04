Confiança na zona do euro tem recorde de baixa A confiança econômica da zona do euro atingiu recorde de baixa em fevereiro, em mais um sinal da profunda recessão que atinge a região que deverá levar a um novo corte de juro, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira. O indicador caiu para 65,4 pontos neste mês --a menor leitura da série histórica iniciada em 1985, ante 67,2 pontos em janeiro, informou a Comissão Europeia nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam um dado de 68,5. A confiança no setor industrial recuou para menos 36 pontos, recorde de baixa, comparado a menos 33 no mês passado. O humor do consumidor declinou para menos 33 em fevereiro, ante menos 31 em janeiro e a confiança entre o setor de serviços caiu para menos 23, contra menos 22. Apenas o setor varejista apontou melhora da confiança, com o indicador subindo para menos 19 em fevereiro ante menos 20 em janeiro. Outra pesquisa da Comissão mostrou que o índice de confiança empresarial na região piorou para menos 3,51 pontos neste mês, ante menos 3,03 pontos em janeiro. Foi a menor leitura da série, iniciada em janeiro de 1985.