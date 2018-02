Confira a agenda econômica da semana de 5 a 9 de junho de 2017

Segunda, 5 de junho

Dados antecedentes. A consultoria IHS Markit divulga os resultados do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, um indicador que antecede o comportamento dos principais setores da economia. O destaque é o resultado do setor de serviços. No dia, também saem os dados da zona do euro e da Alemanha.

Terça, 6 de junho

Ata do Copom. O Banco Central publica a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu pela queda de 1 ponto porcentual da Selic, para 10,25% ao ano. Após o comunicado do encontro ter sinalizado que a próxima reunião, em julho, terá redução menor da taxa, o mercado financeiro aguarda a ata em busca de novas pistas. As apostas, por enquanto, são de corte de 0,75 pp em julho.

Produção de veículos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) revela os números de produção de veículos em maio e no acumulado do ano. De janeiro a abril, as montadoras produziram 663,2 mil unidades, crescimento de 20,9% em relação a igual período de 2016. O avanço tem sido impulsionado pelas exportações.

A divulgação será feita após o anúncio, na quinta-feira, 1º, de que a venda de veículos novos no Brasil subiu 16,77% em maio deste ano ante maio do ano passado, para 195,5 mil unidades. Os dados são da Fenabrave, associação que representa as concessionárias. Em relação a abril, o crescimento foi mais acentuado, de 24,63%, em razão do maior número de dias úteis em maio, quatro a mais.

Chapa Dilma-Temer. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma o julgamento da chapa Dilma-Temer. A corte julga repasses ilegais que teriam ocorrido na campanha presidencial de 2014. A expectativa em torno do julgamento cresceu após a divulgação de conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, na qual Temer ouve Joesley confessar crimes. A conversa, embora não tenha relação com o caso julgado pelo TSE, elevou a pressão a favor da cassação da chapa.

Reforma trabalhista. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado reúne-se para votação do relatório da reforma trabalhista. Se aprovada na comissão, a matéria passará por outras duas comissões antes de chegar ao Plenário do Senado.

Quinta, 8 de junho

BCE. O Banco Central Europeu (BCE) divulga decisão de política monetária. Nos últimos meses, a instituição vem se esforçando para elevar a inflação e por isso manteve os juros próximos de zero. Na última reunião, no final de abril, os dirigentes do BCE reiteraram que podem ampliar os estímulos monetários, caso haja necessidade.

Safra. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgam novas estimativas para a safra de grãos do Brasil. Os dados devem confirmar a produção recorde no ciclo 2016/17, com ajustes em relação à segunda safra de milho, em fase de colheita, e do trigo, em fase de plantio.

Sexta, 9 de junho

IPCA. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio. Em abril, a taxa ficou em 0,14%, com o acumulado em 12 meses a 4,08%, abaixo do centro da meta do Banco Central, de 4,5%. A expectativa é de que o dado de maio confirme a tendência de desaceleração dos preços.

Safra nos EUA. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) publica o relatório de oferta e demanda de grãos no mundo. As atenções estarão voltadas para a safra americana, especialmente em relação aos números de demanda e produção.