Confira a aposentadoria inicial deste mês Quem contribuiu pelo teto de recolhimento desde julho de 1994 e entrar com o pedido de aposentadoria integral este mês poderá ter a renda inicial achatada. É que, nesse caso, a aposentadoria poderá esbarrar no limite atual de benefício de R$ 1.430,00. A aposentadoria é calculada em duas etapas. Na primeira, apura-se a média de 80% dos salários de contribuição (base do recolhimento), os maiores, computados em nome do segurado desde julho de 1994. Em seguida, sobre a média, aplica-se o fator previdenciário do segurado, que leva em consideração a idade, alíquota de recolhimento, tempo de contribuição e expectativa de vida. Por exemplo, em maio, a média dos salários de contribuição para quem pagou pelo teto de recolhimento é de R$ 1.577,96. Supondo que um homem tenha 35 anos de contribuição e 55 anos de idade, o seu fator previdenciário em maio é 0,9185, o qual proporcionará uma renda inicial de R$ 1.449,35. Nesse caso, o benefício será reduzido para R$ 1.430,00. No cálculo do benefício proporcional, após a incidência do fator previdenciário, deverá ser aplicado o porcentual de benefício, que começa em 70%, para o homem com 30 anos de contribuição e para a mulher a partir dos 25 anos de serviço, e sobe cinco pontos porcentuais por ano a mais de trabalho.