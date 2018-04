Confira a aposentadoria inicial este mês A aposentadoria de quem contribuiu pelo teto de recolhimento para a Previdência Social desde julho de 1994 e der entrada no pedido de benefício este mês poderá ser achatada. É que a renda inicial do segurado poderá esbarrar no limite atual de aposentadoria de R$ 1.430,00. Atualmente, o cálculo do benefício é dividido em duas etapas. Primeiro, apura-se a média de 80% dos salários de contribuição, os maiores, registrados em nome do segurado desde julho de 1994. A média de quem contribuiu pelo teto este mês é de R$ 1.563,95. Na etapa seguinte, sobre a média obtida aplica-se o fator previdenciário. Por exemplo, para o homem com 35 anos de contribuição e 55 anos de idade, o fator previdenciário é 0,9294. Seu benefício seria de R$ 1.453,53. Nesse caso, deve ser reduzido para R$ 1.430,00. Use as tabelas relacionadas no link abaixo para calcular sua aposentadoria.