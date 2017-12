Confira a rentabilidade dos fundos Petrobras Os fundos de investimento de ações da Petrobras apresentaram, na semana passada, uma ligeira redução na rentabilidade em relação à semana anterior. As ações ordinárias recuaram aproximadamente 9% por causa da apreensão com o preço do petróleo no mercado internacional. Segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tiveram, até quinta-feira, um rendimento médio de 63%, menor se comparado com o de 71,95% da semana passada. A rentabilidade dos fundos de recursos próprios recuou de 73,72% para 64,57%. Veja tabela abaixo. Mesmo com a queda de rentabilidade, os fundos devem continuar apresentando bom desempenho, não enfrentando abalos significativos no longo prazo. De acordo com especialistas, a ação foi comprada por um preço baixo em relação ao que ela vale, devendo apresentar boa valorização no futuro. Nesse caso, o optante que resgatar o dinheiro investido após o prazo mínimo para obter desconto será beneficiado Veja ainda hoje matéria sobre as perspectivas para quem ainda deseja comprar ações da Petrobras. Recursos do FGTS Fundo Taxa adm. (% a.a) Rentabilidade (%) ABN AMRO FMP FGTS P. 1,5 62,93 ABN AMRO FP FMP FGTS 1 63,06 Alfa I FMP FGTS Petr. 0,38 63,15 Alfa VII FMP FGTS Petr. 0,8 63,14 B. do Brasil FMP FGTS P. 1,4 62,97 Banespa FGTS P. 1,25 63,03 BCN All. FMP FGTS P. 1,5 63,01 BNL Straord. FMP FGTS P. 1,5 62,94 Bradesco FGTS Petrobras 1,5 63,00 Bradesco FGTS Priv. IV P. 0,8 63,05 Caixa FMP FGTS Petr. II 1,4 63,02 Caixa FMP FGTS Petr. III 1,5 63,04 CSAM FMP FGTS Petr. 1 63,07 Finasa FMP FGTS Petr. 1,5 63,02 HSBC FGTS Petrobras 2 63,21 Itaú Person. Pet. FMP FGTS 1,5 62,99 Itaú Petrobras FMP FGTS 1,5 63,00 Itaubanco Petr. FMP FGTS 1 63,06 Plural FMP FGTS Petrobras 1,5 62,97 Safra FMP FGTS Petr. 1,5 63,01 Sudameris FMP FGTS P. 1,8 62,98 Sudameris II FMP FGTS P. 0,75 63,02 Sul América FMP FGTS P. 1,4 63,05 Unibanco FMP FGTS C. Pet. 1 63,07 Unibanco FMP FGTS F. Pet. 1 63,07 Unibanco FMP FGTS R Pet. 3 62,82 Recursos próprios Fundo Taxa adm. (%a.a) Rentabilidade (%) ABN AMRO FITVM Petr. 1,5 64,89 Alfa II Ações FIA Petr. 0,38 64,38 Banespa FIA da Petr. 2 64,44 B. do Brasil Ações Petr. 3 64,25 Bradesco FIA Petrobras 1,5 64,97 Caixa FITVM Petrobras 1,5 64,85 Itaú Personnalité Petr. FIA 2 64,89 Itaú Petrobras FIA 3 64,60 Itaú Priv. Petrobras FIA 2 64,83 Safra FIA da Petrobras 1,5 64,91 Sudameris FIA da Petr. 1,5 64,21 Unibanco FIA da Petr. 3 64,29