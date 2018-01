Confira as delícias para a ceia de natal e seus preços O consumidor que pretende sair as compras para a ceia de Natal deve preparar uma lista completa dos produtos que pretende comprar e comparar preços. Confira abaixo algumas sugestões selecionadas em hipermercados, importadoras e sites que vendem frutas secas, vinhos, champanhes, licores, whiskys, panetones, pratos prontos, pernil, tender, frango defumado e outros produtos que estarão nas mesas dos brasileiros neste final de ano. Carrefour O hipermercado Carrefour está com algumas ofertas até o dia 10 de dezembro em todas suas lojas. Na seção de carnes, o quilo do presunto tender bolinha Perdigão sem osso e o quilo presunto tender sem osso Perdigão custam R$ 10,50. O quilo do presunto tender bollete Chapecó sem osso sai por R$ 7,70. Outra oferta é o quilo do pernil suíno temperado congelado da Batavo sem osso sai por R$ 6,98. O quilo do lombo suíno congelado temperado Sadia sem osso custa R$ 6,90 e o quilo do lombo suíno assado congelado e temperado Seara sai por R$ 7,50. Outra boa opção é o quilo do frango defumado Sadia que custa R$ 5,90. As frutas secas também estão em a promoção. O pacote de 250 gramas de uva passa flame Selo de Ouro sai por R$ 1,89. O pacote de 250 gramas da avelã sem casca Selo de Ouro custa R$ 3,95. Já o pacote de 250 gramas do damasco turco Selo de Ouro sai por R$ 1,39 e o pacote de 500 gramas de nozes com casca Selo de Ouro custa R$ 7,90. No setor de bebidas, o Carrefour está com ofertas em vinhos, sidras, espumantes, licores e whiskys. O espumante Village branco ou rose de 660ml sai por R$ 2,19 e o espumante Brindespuma Piagentini branco ou rose de 660ml custa R$ 2,85. O vinho Saint Germain tinto ou branco de 750ml custa R$ 4,99; o vinho Sinuelo tinto ou branco de 1.500ml sai por R$ 5,70; e o vinho Caliterra tinto ou branco de 750ml sai por R$ 19,50. A champanhe meio doce Salton de 660ml custa R$ 3,99. A sidra Cereser nos sabores maçã, morango ou pêssego de 660ml custa R$ 2,49 e a sidra Village de 660ml custa R$ 1,95. O licor Stock Gala de chocolate com laranja ou chocolate com menta de 700ml sai por R$ 16,90. Já o licor Grand Marnier de 700ml custa R$ 56,90 e acompanha uma coqueteleira de brinde. A caixa com o licor Cointreau de 770 ml custa R$ 17,89 e acompanha a champanhe Georges Aubert de 375ml grátis. O litro do whisky Ballantine´s 8 anos sai por R$ 44,99 e o litro do whisky The Famous Grouse sai por R$ 39,90. Entres os panetones, as principais sugestões são: o panetone de frutas cristalizadas da marca Carrefour de 500 gramas por R$ 2,49 e R$ 3,29 pelo mesmo panetone de 500 gramas. Entre os panetones de frutas as promoções são os seguintes: o Bauducco lata de 1 quilo custa R$ 15,50; o Visconti de 750 gramas sai por R$ 7,50; o Arcor de 500 gramas custa R$ 4,54; e o Visconti de 1 quilo sai por R$ 8,98. O panetone gotas de chocolate do Carrefour de 500 gramas sai por R$ 3,59 e o mini chocotone kids Bauducco de 80 gramas custa R$ 1,59. Casa Santa Luzia A Casa Santa Luzia oferece uma série de produtos importados para ceia de Natal. As principais sugestões são a castanha portuguesa que custa R$ 14,00 o quilo, o damasco turco a R$ 12,10 o quilo, a uva passa em rama, por R$ 13,90 o quilo, tâmaras espanholas recheadas com amêndoas por R$ 56,00 o quilo, o damasco recheado com amêndoas, nozes, tâmaras ou pistache sai por R$ 52,00 o quilo e as nozes chilenas sem casca custam R$ 42,00 o quilo. Outra boa opção são as saladas prontas especiais para o Natal. A salada Itália Salad Naturelli custa R$ 3,75 (250 gramas), a salada completa Mil Green (500 gramas) custa R$ 10,40 e a salada italiana de queijo Santa Luzia (130 gramas) sai por R$ 6,30. Para quem não sabe o que oferecer de sobremesa na ceia de Natal, a Casa Santa Luzia tem diversas guloseimas em promoção. O quilo das frutas glaciadas italianas custa R$ 35,00, o bolo de Natal de nozes ao vinho do porto com recheio de damasco (500 gramas) sai por R$ 16,20, o bolo de frutas de Natal Santa Luzia (500 gramas) custa R$ 15,20 e o bolo Santa Luzia de maça com nozes sai por R$ 14,10 (500 gramas). A tâmara recheada com marzipã Lê Techi custa R$ 35,60 (300 gramas). Empório Santa Maria O Empório Santa Maria criou um menu completo de ceia de Natal com entradas, pratos principais e sobremesas. O empório aceita encomendas até o dia 21 de dezembro através do telefone (0xx11) 3816-4344. Como entrada, o cliente pode escolher entre a salada de lagosta com abacaxi, coco e hortelã que custa 92,70, o quilo. Outra opção é a salada de tabule cítrico de camarão que custa R$ 43,31, o quilo. Já a salada de fava libanesa com crudités verdes sai por R$ 31,68, o quilo. As opções de pratos principais são o peru tradicional Santa Maria por R$ 27,85 o quilo, bacalhau com cebola e frutas secas a R$ 61,10 o quilo e o peito de peru ao molho de champinhon por R$ 44,15 o quilo. O lombo recheado Santa Maria custa R$ 78,54 o quilo e o tender bolinha ao molho laranja e gengibre sai por R$ 47,57 o quilo. Já as opções de sobremesa são o cheesecake Santa Maria que custa R$ 44,30 a unidade, a torta de pêra com amêndoas por R$ 49,00, a torta de limão Santa Maria a R$ 16,90 e o gâteau de marron glacê por R$ 58,00. Entre as frutas secas, estão o quilo do abacaxi desidratado por R$ 39,95, o quilo da ameixa sem caroço espanhola por R$ 29,80, o quilo de pout pourri de frutas secas a R$ 43,85 e o quilo de nozes pecan agridoce a R$ 68,90. Na adega do empório, as promoções são o champanhe francês Taittinger Brut Réserve por R$ 103,20, o espumante italiano prosecco Del Montello e Colli Asolani D.O.C. por R$ 29,70, o vinho branco norte-americano M. Trinchero Founder´s Selection Chardonnay 97 a R$ 55,44 e o vinho tinto italiano Sassoalloro 98 I.G.T. Toscana, que custa R$ 75,24. Impexco Vinhos Finos A importadora de vinhos Impexco preparou para este Natal algumas caixas com os melhores vinhos importados. Entre as sugestões está a caixa Merlot com uma garrafa de 750 ml do vinho Canepa Clássico Merlot 1999, uma garrafa de 750 ml do vinho Chantecaille Merlot 1999 e uma garrafa do vinho Haywood Merlot Vintner´s Select 1998 (750 ml) acondicionados numa caixa modelo imbuia. O kit custa R$ 114,21. A caixa Verão Borbulhante contém uma garrafa de 750ml Trapiche Spetiembre, o espumante Paul Bur Brut de 750 ml, o vinho Codorníu Clásic Demi Sec de 750 ml, uma garrafa do vinho Anna de Codorníu Brut de 750 ml e uma garrafa de 750ml do vinho Codorníu Cuvée Reventós 750 ml, entregues em uma caixa de mogno. O kit custa R$ 263,54. A caixa Chardonnay vem numa caixa de mogno e tem uma garrafa de 750ml do vinho Trapiche Chardonnay Roble 1999, o vinho Canepa Chardonnay Private Reserve 1999 (750 ml) e uma garrafa de 750ml do vinho Buena Vista Caneros Chardonnay 1997 por R$ 198,54. Pão de Açúcar O site www.paodeacucar.com.br possui várias ofertas e produtos para a ceia de Natal. O quilo do bacalhau Ling sai por R$ 31,79 e o quilo do bacalhau Zarbo custa R$ 18,48. No açougue do supermercado virtual, o cliente pode comprar o pernil suíno congelado de 4,5 quilos por R$ 27,10, o peru temperado congelado Sadia de 6 quilos por R$ 33,30 e o chester congelado Perdigão de 3,5 quilos, que sai por R$ 18,10. No setor de frutas e sementes, existem diversas promoções. O pacote de 220 gramas de pistache torrado e salgado La Patina sai por R$ 9,80 e o pacote de 200 gramas do pistache com casca Metapunto sai por R$ 10,70. O pacote de 300 gramas da semente de girassol torrada Best custa R$ 5,63 e o pacote de 200 gramas da semente de abóbora torrada e salgada Best sai por R$ 6,75. O pacote de 300 gramas de castanha do Pará sem casca Califrut de 300 gramas sai por R$ 7,67 e o pacote de castanha Filoar custa R$ 5,59. O pacote de nozes chilena sem casca Califrut de 200 gramas sai por R$ 13,70, o pacote de nozes com casca Metapunto de 200 gramas sai por R$ 3,55 e o pacote de 250 gramas de nozes sem casca tipo Califórnia Mr. Valley sai por R$ 10,50. A macadâmia torrada e salgada Best de 300 gramas sai por R$ 11,50. A pêra seca argentina Best de 300 gramas custa R$ 8,75. O pacote de 250 gramas da tâmara sem caroço Metapunto custa R$ 7,47. A uva passa clara sem semente Mr. Valley de 250 gramas custa R$ 3,59. Na adega do site, o internauta pode encontrar o vinho argentino tinto Conte de Valmont de 375ml por R$ 13,30, o vinho do porto Dom José de 750ml custa R$ 29,90, o vinho nacional tinto Chateau Duvalier de 750 ml custa R$ 5,99, o vinho nacional tinto seco Miolo de 750 ml sai por R$ 18,04 e o vinho nacional tinto Alamadén de 750ml sai por R$ 10,50. O espumante Cereser de morango ou pêssego de 300ml custa R$ 1,69, o espumante alemão Black Tower de 750 ml sai por R$ 15,58, o champanhe rose Brut De Greville de 750 ml custa R$ 15,50, o champanhe Chandon Passion de 750ml custa R$ 22,50 e o champanhe Brut Moet Chandon de 750ml sai por R$ 22,50. Para quem gosta de whisky, o malte escocês 12 anos Buchanan´s de 1 litro sai por R$ 119,00, o whisky escocês Black Label Johnny Walker 12 anos de 1 litro sai por R$ 109,00 e o whisky nacional Natu Nobilis de 1 litro custa R$ 16,45. Entre os panetones, as principais promoções são o chocottone gotas Bauducco de 750 gramas a R$ 9,30, o panetone com chocolate Pão de Açúcar de 500 gramas por R$ 3,90, o panetone Granatale da Bauducco de 900 gramas por R$ 16,50 e o mini chocottone Kids Meninas Super Poderosas da Bauducco de 80 gramas, que custa R$ 1,81. Rei dos Whiskys O Rei dos Whiskys tem uma variedade de bebidas que podem ser escolhidas através do site www.emporiovip.com.br. Além de whisky, a loja também possui em sua adega um estoque de vinhos, champanhes, licores, entre outras bebidas. O site só aceita pedidos a partir de R$ 100,00. As principais sugestões são o whisky Chivas Regal 12 anos de 1 litro, que custa R$ 72,50, a garrafa de 750 ml do whisky Jack Daniel´s 12 anos por R$ 46,90, o litro do whisky Johnnie Walker Black 12 anos por R$ 74,99 e o litro do whisky J & B 8 anos por R$ 34,90. O vinho chileno Santa Helena tinto ou branco de 750 ml sai por R$ 12,99, o vinho português Calamares verde de 750 ml sai por R$ 12,99 e o vinho italiano Cesari Valpolicella tinto de 750 ml custa R$ 9,99. O champanhe espanhol Codorniu de 750 ml custa R$ 36,00. Entre os champanhas franceses, o cliente pode escolher o Veuve Cliquot Ponsardin de 750 ml por R$ 96,50 ou o Moet & Chandon Brut de 750ml a R$ 93,50. O licor irlandês Baileys de 750ml custa R$ 33,60 e o licor sul africano Amarula de 750ml custa R$ 31,90. Sé Supermercados O site do Sé Supermercados: www.se.com.br tem uma série de ofertas para a ceia de Natal. A caixa de bombons sortidos da Garoto de 400 gramas sai por R$ 3,59 e a caixa de 400 gramas dos bombons especialidades Nestlé sai por R$ 4,05. O panetone Bauducco de 1 quilo custa R$ 12,95, o chocottone Bauducco de 750 gramas, R$ 9,95. Os panetones com frutas cristalizadas ou com gotas de chocolate de 500 gramas da marca Sé custam R$ 5,19. A lata de panetone Arcor de 1 quilo sai por R$ 13,05 e a lata de biscoito Bauducco de 290 gramas sai por R$ 6,90. No setor de hortifrutigrajeiros, o quilo de uva Itália está custando R$ 4,11; a uva Niágara sai por R$ 7,58; e a uva Thompson importada sai por R$ 9,25. Na seção de carnes, o quilo do lombo suíno congelado Sadia custa R$ 9,68 e o quilo do pernil suíno congelado Sadia sai por R$ 6,85. A adega do www.se.com.br tem diversas ofertas de champanhe, vinhos, whisky e espumantes. O champanhe francês Veuve Clicquot Demi-Sec de 750 ml sai por R$ 115,00 e o champanhe Salton Brut de 750 ml custa R$ 10,98. Já o champanhe Moët Chandon Brut de 750 ml custa R$ 24,38 e o espumante francês Muscador Branco de 750ml, R$ 22,85. O vinho português Quinta de São João Batista branco ou tinto de 750 ml custa R$ 17,50; o licor italiano Frangelico de 700 ml sai por R$ 51,67; e o licor Bols Curacau Blue de 700 ml de R$ 15,20. O kit champanhe Piper-Heidsieck de 750 ml, com seis taças grátis, sai por R$ 89,90. O vinho Almaden Gamay Suave rose de 750ml e o vinho Almaden Merlot tinto de 750ml custam R$ 10,30. O vinho chileno Santa Helena tinto custa R$ 15,90. O whisky escocês White Horse 8 anos de 1 litro custa R$ 58,20, o nacional Passport de 1 litro sai por R$ 17,99 e o escocês Johnnie Walker Red Label 8 anos de 1 litro custa R$ 63,40. Contatos Carrefour - (0xx11) 3311-6911 Casa Santa Luzia - (0xx11) 3897-5000 Empório Santa Maria - (0xx11) 3816-4344 Impexco Vinhos Finos - 0800-704846 Rei dos Whiskys - (0xx11) 5051-2270