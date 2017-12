Confira as dicas e monte o seu kit apagão Os apagões e cortes de energia elétrica previstos para começar no próximo dia 1º de junho, conforme o plano de racionamento de energia do governo, estão levando a população brasileira a procurar saídas para fugir da escuridão. Lanternas, lampiões, velas, luminárias de emergência são alguns dos produtos que estão sendo procurados para formar o chamado kit emergência contra apagões. Entram na lista de produtos essenciais na falta de energia as pilhas, baterias, geladeiras térmicas e até os radinhos de pilha. A Agência Estado realizou uma pesquisa em algumas lojas, distribuidores e indústrias do setor de velas, lanternas e lampiões, além de lojas virtuais e hipermercados. Velas A vela é a saída mais barata da escuridão em dias de apagão. No Carrefour Tietê, a vela comum da marca Carrefour pequena custa R$ 0,75 a embalagem com 8 unidades. Na Alfran Indústria e Comércio de Velas, o quilo da vela comum custa R$ 3,20 e vem em uma embalagem que contem, em média entre 32 e 34 unidades. Na AIB Indústria de Velas, o quilo da vela comum custa R$ 3,70 e o pacote vem, em média, com 30 unidades. Na Indústria e Comércio de Velas Luminar, o pacote com 8 unidades da vela comum pequena sai por R$ 0,60. O pacote com velas grandes custa R$ 0,90. Lanternas A Coleman, empresa especializada em lanternas e lampiões, oferece diversos tipos de lanternas como opção de saída para os cortes de energia. O modelo Dual Action 4D, por exemplo, possui duas lâmpadas, uma delas fluorescente e 3 posições de foco e custa, em média, R$ 57,00. A lanterna Coleman NightSight 2D custa R$ 36,00. A loja de escoteiros Boy Scout também oferece lanternas. A lanterna pequena da Panasonic custa R$ 12,00 e a lanterna pequena da marca Eveready R$ 18,50. No Carrefour Tietê, a lanterna Tander da marca Rayovac custa R$ 59,00 e a lanterna Duralight da marca Duracell sai por R$ 44,90 incluindo 4 pilhas pequenas. As lojas virtuais também oferecem opções de lanternas para fugir da escuridão. O site www.shoptime.com.br tem em sua linha de camping a lanterna flexível, com foco de luz ajustável para todas as direções, código 11271, que custa de R$ 18,00. A lanterna em L Soldier da marca Nautika custa R$ 36,00 na loja virtual. No site www.webcamping.com.br, a lanterna Armor Light da marca Companion está custando R$ 38,80. No site www.americanas.com, a lanterna militar da marca Trilhas e Rumos está custando R$ 35,00. Já a lanterna militar de cotovelo da marca Fulton custa R$ 36,00 no site www.arcoeflecha.com.br. A lanterna de cabeça Skiper Aqua custa R$ 21,50. O Refletor da marca Coleman de 400 mil velas sai por R$ 68,00 Lampião O lampião retrátil da marca Coleman 4D custa, em média, R$ 58,00. A Coleman também possui um lampião à gás flutuante 4D por R$ 40,00; o lampião não apaga se cair na água e flutua. A empresa também possui um lampião com controle remoto. O modelo Coleman 8D com controle remoto possui 2 lâmpadas fluorescentes e custa, em média, R$ 118,00. No Carrefour Tietê, o lampião descartável da marca Plaza custa R$ 49,90. Já o lampião MiniPlaza sai por R$ 59,50. No site www.webcamping.com.br, o lampião da marca Companion modelo VD custa R$ 40,80. O lampião à querosene pequeno da marca Coleman custa R$ 138,00. O lampião a gás da marca Forestlamp sai por R$ 38,10. O kit lanterna e lampião grande da marca Stika custa R$ 26,90. Na loja virtual www.arcoeflecha.com.br, o lampião Mini Camper da marca Coleman custa R$ 59,00. Luz de emergência Outra opção para fugir do escuro nos dias de apagão é a luz de emergência. A empresa Paulista Business, por exemplo, está oferecendo 3 tipos de luminárias de emergência bivolt da marca Golden Plus, com preços que variam de R$ 50,00 a R$ 55,00. O diretor de marketing da empresa, Ricardo Cricci destacou que os consumidores que utilizarem as luminárias da empresa com uma lâmpada terão uma autonomia de 5 a 6 horas de iluminação. Se o consumidor utilizar duas lâmpadas por luminária, a autonomia do aparelho cai para 3 horas. A luz de emergência Easy Light Residencial da marca Iluminak tem autonomia de até 4 horas e custa R$ 105,00. A luminária de emergência Hvaning, que pode ser encontrada na Comercial Vita, custa R$ 50,30 e tem autonomia de até 6 horas. Lâmpadas As lâmpadas fluorescentes também estão sendo procuradas pelos consumidores que pretendem economizar energia. As lâmpadas eletrônicas compactas fluorescentes da marca Golden Plus de 23 watts custam, em média, R$ 16,00. As lâmpadas fluorescentes circulares da Golden Plus de 32 watts também custam, em média, R$ 16,00. Na rede de supermercados Extra, a lâmpada fluorescente circular de 20 watts da marca Philips sai por R$ 21,90. No Carrefour Tietê, as lâmpadas fluorescentes da marca Carrefour de 20 watts custam R$ 4,80. As lâmpadas fluorescentes da Philips de 20 watts custam R$ 4,90. As lâmpadas econômicas EcotoniPhilips de 20 watts saem por R$ 51,90 e as de 11 watts custam R$ 55,90. As lâmpadas econômicas da marca DecoGlobo Philips de 20 watts custam R$ 39,90 e as lâmpadas Day Light da marca FLC de 11 watts podem ser encontradas por R$ 16,50. Outros produtos No Carrefour Tietê, a pilha alcalina da Marca Carrefour pequena, embalagem com 4 unidades, sai por R$ 4,75. A pilha média da mesma marca está custando R$ 4,95 a embalagem com 2 unidades. A Coleman está oferecendo geradores portáteis para residências movidos à gasolina de 3,5 litros custando, em média, R$ 2,5 mil. O rádio Solar da marca Sun-Mate, que pode ser alimentado pela energia solar, energia elétrica ou pilha custa R$ 39,00 na loja virtual www.shoptime.com.br. No site www.americanas.com, o rádio de bolso AM e FM da marca NKS custa R$ 19,90. Já o mini-rádio FR 530 da marca Audiovox sai por R$ 239,00 e o rádio fone de ouvido da marca Coby CX22 sai por R$ 29,00. Na loja virtual www.webcamping.com.br, a geladeira termoelétrica da marca Personal custa R$ 299,30 e a caixa térmica da Polylite sai por R$ 84,20. Serviço Alfran Indústria e Comércio de Velas - (0xx11) 3575-6195 AIB Indústria de Velas - (0xx11) 273-3399 Indústria e Comércio de Velas Luminar - (0xx11) 4742-6408 Golden Plus - 0800-551116 Ilumak - (0xx11) 6977-9190 Coleman - 0800-112320 Comercial Vita - (0xx11) 245-7221 Carrefour Tietê - (0xx11) 6955-8922 Boy Scout - (0xx11) 3266-6561 Extra - 0800-906767