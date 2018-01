Confira as melhores aplicações O dólar paralelo fechou maio na liderança do ranking de investimentos, acumulando valorização de 2,51% no período. As incertezas em relação à economia americana e as preocupações quanto às dificuldades fiscais da Argentina provocaram o aumento da demanda pela moeda. Já o dólar comercial, que corrige os fundos cambiais, subiu 1,05%. Em segundo lugar no ranking apareceram os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) para grandes quantias, com rendimento líquido de 1,20%. Todas as aplicações de renda fixa tiveram rentabilidade superior à inflação de 0,31%, medida pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mais uma vez, a caderneta teve a menor rentabilidade do segmento, 0,75%. O investimento em ações foi novamente a pior opção para o aplicador. O Índice Bovespa, que reúne os papéis mais negociados na bolsa paulista, recuou 3,74% no período. No acumulado do ano, o Ibovespa amarga uma perda de 12,49%. Veja abaixo o ranking dos investimentos: Veja o ranking das aplicações em maio Aplicação Rendimento Dólar black 2,51% CDB (acima de R$ 100 mil) 1,20% FIFs DI 1,18% FIFs Renda fixa 1,14% Dólar comercial 1,05% CDB (R$ 5 mil) 0,97% Ouro 0,89% Caderneta 0,75% Inflação (IGPM) 0,31% Bolsa SP -3,74%