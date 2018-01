Confira as novidades em móveis na Fenavem A 22ª Feira Internacional de Móveis (Fenavem) reunirá, entre os dias 13 e 17, em São Paulo, os principais fabricantes da indústria moveleira nacional. Um dos objetivos é atender à demanda de lojistas, revendedores e distribuidores em todo o Brasil. A Fenavem, organizada pela Guazzelli Messe Frankfurt, pretende levar ao público as tendências e inovações de um dos setores que mais crescem no mercado brasileiro. O evento contará com 320 expositores dispostos em 35 mil metros quadrados. Serão apresentadas diversas linhas de produtos para cozinhas, salas, quartos e banheiros. O público, estimado em 53 mil visitantes, terá acesso às tendências do setor e à tecnologia empregada no processo de fabricação dos produtos. Além disso, a Fenavem contará também com aproximadamente 70 empresas compradoras de móveis de diversos países. A Fenavem acontece no Pavilhão de Exposições - Anhembi, na Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana. O horário é das 13 às 21 horas. Só será permitida entrada com a apresentação do convite.