Confira as novidades em produtos e serviços O site financeiro IG Finance e a seguradora Icatu Hartford Seguros lançaram um plano de previdência privada PGBL com desembolso mensal de R$ 200. Nomeado de PGBL.net, o produto é o primeiro criado para ser negociado em versão on-line - da compra à consulta de saldos. A vantagem está na redução dos custos operacionais, que permitiu a oferta de taxas de administração e valores mínimos de contribuição mais baixos que os cobrados pelo mercado. O PGBL.net também tem quatro versões: moderado C (renda fixa -RF); composto 10 (90% RF e 10% renda variável - RV); composto 20 (80% RF e 20% RV) e composto 49 (51% RF e 49% RV). Novidade em renda fixa O BCN Alliance criou um fundo de renda fixa ativo sem alavancagem. O fundo, que tem taxa de administração de 0,5% ao ano e exige investimento mínimo de R$ 5 mil, tem por objetivo alocar seu patrimônio de maneira eficiente em papéis prefixados (títulos públicos). O fundo foi desenvolvido para acompanhar o índice de renda fixa, indexador que deve ser criado em 1º de dezembro pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima). Seguro educacional A Combined, a Top Work e a AON (segunda maior corretora de seguros do mundo) desenvolveram um seguro educacional inovador. Desenvolvido a partir de uma detalhada pesquisa de mercado, atende de forma completa às necessidades dos estudantes e das escolas. Os alunos terão seus estudos garantidos e a as escolas estarão protegidas de gastos extraordinários ou inadimplência. Está disponível desde um simples seguro de acidentes pessoais até um produto mais completo, com assistência 24 horas para acidentes envolvendo o aluno, esteja ele dentro ou fora da escola ou até em férias. Além disso, prevê um ano de repetência. A contribuição mensal individual mínima é R$ 4,00 (0800-553836).