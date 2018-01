Confira as principais novidades da declação do IR 2007 Os contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que tiverem imposto a pagar neste ano, relativo ao ano-base de 2006, poderão estender o parcelamento do débito com o fisco de seis para até oito vezes e permitir que as parcelas tenham desconto automático na conta corrente. E, também pela primeira vez, poderão deduzir do IR despesas com pagamento do INSS a empregado doméstico. Essas são as principais inovações na declaração do IRPF 2007, cujo período de entrega começa nesta quinta-feira, 1º, e vai até 30 de abril. Além disso, a declaração do IRPF 2007 traz outra novidade para os contribuintes: a ficha exclusiva para informações sobre as doações para campanhas eleitorais. A nova ficha é resultado de acordo entre o TSE e a Receita em janeiro de 2006, na esteira da crise política do mensalão. A Receita também exigirá este ano informações mais detalhadas sobre valores recebidos como lucros e dividendos. Veja as principais novidades: - O imposto a pagar pode ser dividido em até oito cotas (antes eram seis). O programa tem uma opção para débito automático em conta corrente a partir da segunda cota. A primeira cota deve ser paga separadamente, até 30 de abril. - É preciso informar o CPF dos dependentes maiores de 21 anos em 31/12/2006. - Será possível deduzir gastos com contribuições previdenciárias referentes a empregados domésticos, no valor máximo de R$ 536,00. - Doações a campanhas eleitorais devem ser informados, com CNPJ, nome do candidato, do partido ou do comitê, e valor da doação. - Lucros e dividendos recebidos pelo declarante e seus dependentes devem ser informados, especificando CPNJ e nome da fonte pagadora.