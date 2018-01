Confira as vantagens dos pré-pagos O serviço pré-pago representa, hoje, 80% das vendas de aparelhos da Telesp Celular. A BCP não fornece números, mas admite que a venda de pré-pagos já superou a do sistema de assinatura mensal. O motivo para isso é que o sistema pré-pago incorporou características do pós-pago e ainda oferece vantagens adicionais. Exemplo disso é a diminuição do preço do minuto e da oferta de serviços antes restritos aos pós-pagos. Para facilitar o recarregamento dos aparelhos, a BCP fechou acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF) e vai recarregar aparelhos em 1.020 casas lotéricas no Estado. Trocar o pré-pago pelo pós-pago pode ser vantajoso Para fazer a troca, o cliente da Telesp Celular conta com uma promoção de não pagamento da taxa de habilitação. A vantagem vai até 30 de junho. Na BCP, paga-se uma tarifa de R$ 49,00. Em ambas as empresas, a troca pode ser feita apenas se o aparelho for digital. Vale lembrar que os pós-pagos terão a partir de julho o sistema de Internet móvel, um serviço da BCP, em parceria com o portal UOL. Nele, o cliente seleciona o tipo de mensagem que deseja ver diariamente na tela do seu celular, como notícias sobre trânsito, entretenimento, recebimento de e-mail, entre outras. Veja no link abaixo as últimas alterações da Telesp Celular em relação às tarifas.