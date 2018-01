Confira calendário para rendimentos do PIS Os participantes do PIS-PASEP começam a receber amanhã o abono de um salário mínimo (R$ 151,00) ou os rendimentos anuais. Tem direito ao abono quem recebeu, em 1999, até dois salários mínimos e trabalhou, pelo menos, 30 dias com carteira assinada e está cadastrado no programa desde 1995. Os rendimentos serão pagos a quem recebeu acima de dois salários mínimos durante 1999 e foi registrado no PIS-PASEP até 4 de outubro de 1988. Os participantes do PIS recebem os benefícios nas agências da Caixa Econômica Federal conforme a data de nascimento. Já os servidores recebem nas agências do Banco do Brasil conforme o número de inscrição. Veja calendário abaixo: PIS Nascidos em Pagto. a partir de 1º/7 a 15/7 29/8 16/7 a 31/7 31/8 1º/8 a 15/8 12/9 16/8 a 31/8 14/9 1º/9 a 15/9 19/9 16/9 a 30/9 21/9 1º/10 a 15/10 26/9 16/10 a 31/10 28/9 1º/11 a 15/11 10/10 16/11 a 30/11 17/10 1º/12 a 15/12 19/10 16/12 a 31/12 24/10 1º/1 a 15/1 26/10 16/1 a 31/1 9/11 1º/2 a 15/2 14/11 16/2 a 29/2 16/11 1º/3 a 15/3 21/11 16/3 a 31/3 23/11 1º/4 a 15/4 28/11 16/4 a 30/4 12/12 1º/5 a 15/5 14/12 16/5 a 31/5 19/12 1º/6 a 15/6 21/12 16/6 a 30/6 27/12 PASEP Final da inscrição Pagto. a partir de 0 e 1 29/8 2 e 3 21/9 4 e 5 10/10 6 e 7 24/10 8 e 9 9/11