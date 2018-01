Confira: CEF vende imóveis Imóveis da Caixa Econômica Federal serão oferecidos para venda direta a partir da próxima quinta-feira. No total são 1.053 imóveis localizados no Estado de São Paulo (capital, litoral e interior), que já pertenceram a ex-mutuários, com financiamento pelo sistema hipotecário. A propriedade destes bens foi recuperada pela Caixa em razão de inadimplência. A venda estará sendo promovida por corretores habilitados. Trata-se de uma convênio firmado pela Caixa com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP). No site do Creci-SP (veja link abaixo), os interessados poderão encontrar algumas informações sobre os imóveis, como preço de venda, preço da caução, localização, metragem da área útil e da área total, descrição da unidade e, ainda, se o imóvel está ocupado ou não. A partir dessas informações, o candidato à compra poderá relacionar aqueles em que tiver interesse e fazer uma visita ao local. De acordo com a caixa, cerca de 20% dessas unidades estão desocupadas e 80% habitadas por ex-mutuários, inquilinos de ex-mutuários e invasores. Não esqueça: os custos para realizar a desocupação amigável ou não do imóvel podem ser elevados. Antes de fazer um negócio com imóvel ocupado, pesquise junto a um advogado de confiança os possíveis custos de uma ação desta natureza. O barato pode sair muito caro neste tipo de investimento.