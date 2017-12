Confira como serão reajustes de aluguel Os aluguéis referentes a novembro deverão ser pagos até sexta-feira. Os proprietários que firmaram contrato ou tiveram o último reajuste em novembro do ano passado reajustarão o valor de acordo com o índice estabelecido em contrato. Pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a correção será de 6,22%; pelo Índice Geral de Preços (IGP) e Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 12,66% e 13,57%; pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,15% e 6,65%.