Confira: novidades na Bovespa A IdeiasNet - holding que reúne participações em 17 empresas de Internet - vai estrear na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na próxima quinta-feira, dia 8. Trata-se da primeira empresa de Internet a ser listada em bolsa. De acordo com o presidente da companhia, Cassius Schymura, o processo de oferta inicial de ações da empresa foi fechado no último dia 31 de maio. Foram 3 milhões de ações ordinárias - ON, com direito a voto - ofertadas, ao preço de R$ 11,00 por ação, totalizando R$ 33 milhões. Bolsa lança novo Recibo de Teles ON. Termina nesta sexta-feira o prazo para habilitação das corretoras que pretendem aderir à oferta da Portugal Telecom para recompra das ações ordinárias da Telesp Celular ON. Os vendedores deverão entregar suas ofertas até as 16h45 do dia 09 de junho, diretamente ao diretor do pregão. A operação será intermediada pela Corretora Boavista. O leilão acontece no próximo dia 13, às 13h, na Bovespa. O valor oferecido será de R$ 30,00 por lote de mil ações. Há pouco, os papéis subiam 0,07%, para R$ 29,83 - preço muito próximo do valor estipulado na oferta da Portugal Telecom. Entre as mudanças em Bolsa advindas da operação com relação à Telesp Celular, está o lançamento, pela Bovespa, de um novo Recibo de Teles ON, sem as ações da Telesp Celular, Telesp e Tele Sudeste. Os investidores já estão podendo optar por esse papel desde o dia primeiro de junho.