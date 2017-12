Confira o aumento do seu convênio Os associados dos planos e seguros saúde que têm contrato com aniversário em setembro pagarão reajuste médio de 5,42%. Esse é o porcentual autorizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Em alguns casos, em que a empresa está há mais de um ano sem promover aumento nas mensalidades, o consumidor terá de arcar ainda com uma correção residual, que também deve ser autorizada previamente pela agência. Para saber se a assistência médica está cobrando o reajuste corretamente, o cliente pode acessar o site da ANS (veja o link abaixo). O associado que tiver algum problema com a empresa que administra seu plano poderá ligar gratuitamente para o Disque-Saúde pelo telefone 0800-611997. Vale lembrar que as empresas podem, ainda, definir reajuste por faixa etária, de acordo com os porcentuais previstos em contrato.