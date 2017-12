Confira o pagamento do abono PIS-Pasep Os participantes do PIS nascidos entre 1º e 15 de agosto começam a receber o abono ou os rendimentos do programa amanhã, na Caixa Econômica Federal (CEF). O abono salarial de R$ 151,00 será pago a quem se cadastrou há pelo menos cinco anos no PIS-Pasep e trabalhou com registro pelo menos um mês em 1999 recebendo no máximo dois salários mínimos. Os trabalhadores cadastrados no PIS nascidos em julho já estão sacando os benefícios desde o dia 31 e, na quinta-feira, inicia-se o pagamento aos nascidos entre 16 a 31 de agosto. O servidor público participante do Pasep que tem seu número de inscrição com final 0 ou 1 também pode obter esses benefícios, mas no Banco do Brasil. Trabalhadores que não se enquadram nas condições do abono e tenham feito o cadastro no PIS-Pasep até 4 de outubro de 1988 podem retirar os rendimentos de suas cotas. O prazo para receber os rendimentos e o abono do PIS-Pasep em todos os casos termina em 30 de abril de 2001.