Confira o prazo da operação da Telesp Os assinantes que estiverem com suas ações bloqueadas e que optarem por trocá-las por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) deverão prestar atenção à duração do processo de desbloqueio, que leva cinco dias. Como o prazo para troca por BDRs termina dia 30 deste mês, o desbloqueio deverá ser providenciado até o dia 23 - sexta-feira (veja mais informações sobre esse assunto no link abaixo) Em duas situações as ações podem estar bloqueadas: ou porque a linha foi adquirida por meio de financiamento bancário ou se ações forem entregues no passado na forma de títulos nominativos. Na primeira situação, os acionistas deverão obter uma carta de quitação do banco e enviá-la para a Telesp - Gerência de Ações, Rua Cincinato Braga, 144, 5º andar, CEP 01333-010, Bela Vista, São Paulo.