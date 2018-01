Confira o preço das principais academias As principais academias de São Paulo estão com planos, novas modalidades e promoções para o verão 2002. Na Fórmula Academia do Shopping Market Place, os clientes terão 25% de desconto nos planos de pagamentos e mensalidades. A Fórmula apresenta como novidade do verão um programa de alta performance para diferentes modalidades esportivas e condicionamento físico, chamado Speed Program. Outra novidade da Fórmula é o Sport Training, treinamento de condicionamento físico com aulas de paredes de escalada, esteiras, escadas e elípticos computadorizados. A Fórmula também preparou 20 aulas de hidroginástica com atividades diferente debaixo d`água como: kick boxe, postura corporal e resistência aeróbica. A Cia. Athletica também têm aulas novas como a Deep Training, espécie de hidroginástica feita com exercícios de coordenação motora, corrida com coletes salva-vidas, corrida com halteres e natação. O Fit Balls é uma nova modalidade realizada com bolas aromáticas e perfumadas com essências terapêuticas, utilizadas para exercícios respiratórios. O programa Prana Balls é uma nova aula que utiliza técnicas de relaxamento, meditação e automassagem. A terceira idade tem um plano especial na Cia. Athletica, englobando ginástica, musculação, natação e hidroginástica, divididos em aulas de 45 minutos diários. O plano custa R$ 125,00 mensais. A Runner apresenta uma programação especial para as unidades de São Paulo. Natação com camiseta e bermudas, nado sincronizado e o watsu, processo terapêutico que alia movimentos de alongamento e relaxamento corporal. Tratamento estético Outra opção para quem pretende passar o verão em forma é optar por programa de tratamentos estéticos de 60 dias. O São Paulo Day Spa Health Care é uma clínica de estética com programas de tratamentos para pele como hidratação facial, e tratamentos para celulite, gordura localizada e flacidez, além de sessões de banhoterapia e orientação nutricional. Confira no quadro abaixo as principais modalidades e planos de pagamento de algumas academias de São Paulo. Academia Academia Atividades Planos de pagamento e preços Associação de Cristãos e Moços (ACM) ? (0xx11) 3138-3000 natação, hidroginástica, esportes de quadra e ginásticas (Body Systems), mergulho, condicionamento Físico/Musculação, RPM/spin bike, artes marciais, dança, yoga, hiperventilação, inglês, informática, colônia de férias de Peruíbe, acampamento Billings e cursos de intercâmbio internacional. Inscrição: três pagamentos de R$ 99,17 Mensalidade: R$ 54,50. Cia. Athletica ? (0xx11) 5181-2000 Musculação, natação, hidroginástica, mergulho, alongamento, aeróbica, ginásticas (Body System), spin cross, yoga, artes marciais, boxe, capoeira, deep training, power local, RPM, step, dança Preço médio da mensalidade: R$ 169,00 Fórmula Academia ? (0xx11) 3094-3100 Musculação, artes marciais, dança, yoga, escalada esportiva, baby room, natação, hidroginástica, watai, ginastica (Body System), speed programa, esportes de quadra, boxe, aeróbica, aerobike, alongamento, condicionamento físico, street dance, resistência aeróbica, ginástica postural, squash, judô, yoga e dança do ventre. Fórmula Eldorado Plano trimestral integral: R$ 712,00 ou três vezes de R$ 250,00 Fórmula Market Place Plano mensal integral: R$ 237,75 Plano trimestral integral: R$ 534,00 ou três vezes de R$ 187,50. Plano semestral integral: R$ 962,25 ou três vezes de R$ 337,50 Plano anual integral: R$ 1.731,00 ou três vezes de R$ 606,00 Runner ? (0xx11) 3845-8383 Musculação, condicionamento físico, hidroginástica, natação, ginástica (Body System), tênis, squash, jiu-jitsu, alongamento, capoeira, step, automassagem, aeroaxé, dança, tratamentos estéticos e treinamentos de corrida. Plano verão para ginástica e musculação: 12 vezes de R$ 109,00 e um par de chinelos e uma necessaire de brinde. Plano verão Acqua ? hidroginástica e natação, com direito a aulas de ginástica e musculação: 12 vezes de R$ 142,00 e um par de chinelos e uma necessaire de brinde São Paulo Day Spa Healt Care ? (0xx11) 3051-3377 Tratamentos estéticos para celulite, flacidez, abdômen, glúteos, gordura localizada, hidratação facial, drenagem linfática, geoterapia, banhoterapia e hidrofitoterapia Programa de estética Gold: programa de 60 dias que sai por oito parcelas de R$ 257,50 ou de cinco parcelas de R$ 412,00. Programa de estética Silver: Programa de 60 dias que sai por oito parcelas de R$ 185,00 ou cinc parcelas de R$ 296,00 Veja o link abaixo as recomendações da Fundação Procon-SP na contratação de uma academia de ginástica.