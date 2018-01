Confira o vencimento do IPTU Veja o vencimento de mais uma parcela do IPTU da capital, conforme o CEP do endereço do imóvel. Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta CEP 01000 a 01199 02000 a 02099 02800 a 02899 03200 a 03299 02400 a 02499 04600 a 04699 03100 a 03199 03600 a 03699 02600 a 02699 05100 a 05299 04800 a 04899 04000 a 04099 02900 a 02999 05400 a 05499 06000 a 07999 04700 a 04799 03400 a 03499 08200 a 08299 03700 a 03799 08400 a 09999 04400 a 04599 05300 a 05399 05700 a 05799 08000 a 08099 08300 a 08399